Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'dan ziyaret!
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal Türkoğlu İlçesine geldi.
KAHRAMANMARAŞ 25.07.2020, 15:49 25.07.2020, 17:51
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Öçal, ilk olarak Türkoğlu Belediye Hizmet Binası içerisinde yer alan Türkoğlu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün açılış programına katıldı.
Açılış programından sonra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, beraberindekilerle Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’u makamında ziyaret ederek, yapılan ve yapılacak olan hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Milletvekili Öçal, Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi Temmuz ayı Müteşebbis heyet toplantısına katılarak yatırımlar hakkında bilgiler aldı.
Ardından, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Emniyet Amirliği kadrosundan Emniyet Müdürlüğü kadrosuna yükseltilen Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem'i makamında ziyaret etti.
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