Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Kurban Bayramı mesajı yayınladı!

Öçal mesajında; “Bayramlar; sevgi, kardeşlik, barış, dayanışma ve paylaşma gibi evrensel insani değerlerin en çok tezahür ettiği ilahi armağandır. Özellikle Kurban Bayramı; Allah’a, kardeşlerimize ve kardeşliğimize yakınlaşmadır.

Böylesi müstesna günlere bizleri bir daha kavuşturan Rabbimize hamd ediyoruz.

Bayramların manevi ruhuyla aziz milletimiz, iyi günde de, kötü günde de birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek, tek yumruk gibi hareket edebilme kabiliyetine sahiptir.

Nitekim tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen Covid-19 virüsüyle bu anlayışla mücadele etmeye devam ediyoruz.

Kurban bayramının manevi huzurunu yaşarken maske takmaya, sosyal mesafeye ve hijyene dikkat etmemiz gerektiğini unutmayalım.

Ayrıca araçlarıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını, hız sınırlarına riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, uykusuz direksiyon başına geçmemelerini ve tüm trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz.

Bayram sevincimizi matem havasına büründürmemek için, lütfen hepimiz üzerimize düşenleri yapalım.

Bu duygularla, mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımızla kutluyor, bayramın İslam âlemiyle birlikte tüm insanlığa sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.” dedi.