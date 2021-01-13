Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’dan 75 adet tablet bilgisayar bağışı yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde yapılan tablet bağışı programında konuşan Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Habibe Öçal, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu 500 bin adet tablet bilgisayar dağıtımına destek olmak istediklerini belirterek, “Bu vesileyle uzaktan eğitimde erişim imkânı olmayan çocuklarımıza eğitim öğretimlerini aksamaması amacıyla 75 adet tablet bilgisayar bağışında bulundum. Bütün hayırsever vatandaşlarımızı, çocuklarımızın eğitiminin aksamaması açısından tablet bağışına davet ediyoruz.” dedi.

Şu an eğitime ulaşmak için gerekli olan tek aracın tablet bilgisayarlar olduğunu kaydeden Sayın Habibe Öçal, “Bu noktada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bütün hayırseverleri bu kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz. Kahramanmaraşlıların buna duyarlılık göstereceğine inanıyoruz. Çocuklarımızı eğitimden mahrum etmememiz lazım.” ifadelerini kullandı.



İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cemal Yılmaz ise bu bağışla birlikte 75 tane evde uzaktan eğitime erişim imkân sağlanacağını ifade ederek, “Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Habibe Öçal’ın bu kadirşinas hareketi için kendimiz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz. İnşallah vatandaşlarımız da sayın milletvekilimizin bizlere bağışta bulunduğu gibi imkânları nispetinde bağışta bulunurlarsa ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eksiklerini de tamamlamış olacağız.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cemal Yılmaz son olarak şöyle söyledi: “Devletimizin imkânlarıyla yaptıklarımız var ve bununla birlikte bu gibi bağışlarla bu süreci tamamlamış olacağız. Sayın vekilimize bu güzel katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.”