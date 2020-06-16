Kahramanmaraş Milletvekili Kılıç Pompaj Sulaması inşaatında incelemelerde bulundu!

Yapımının %60'lık kısmı tamamlanan ve tamamlandığında 22 BİN 500 Dekar tarım arazisine hizmet verecek olan Pompaj Sulaması inşaat alanında incelemelerde bulunanın AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, DSİ 20. Bölge Müdürü Sadullah Seven, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İlçe Kaymakamı Adil Nas ve AK Parti İlçe Başkanı Harun Eskigün yapılan projeyle ilgili bilgi aldı.