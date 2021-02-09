Kahramanmaraş Milletvekillerinden şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı açıklaması

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, "Maraş'ın kurtuluşu birçok şehrimize örnek olmuştur, heyecan vermiştir." dedi.

Güvenç, Meclis'te beraberindeki AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal, İmran Kılıç, Ahmet Özdemir, Cihat Sezal ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ile basın toplantısı düzenledi.

12 Şubat'ın, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 101. yılı olduğunu söyleyen Güvenç, "Şanlı ecdadımız, 101 yıl önce işgalci, sömürgeci Fransızlara karşı destan yazdılar. Kahraman şehrimizde, bu destanın yıl dönümünün anlamı çok büyüktür." diye konuştu.

Kurtuluş mücadelesinde, Anadolu'nun kentlerinin çok özel kahramanlık hikayeleri olduğunu söyleyen Güvenç, Maraş'ın, 22 Şubat 1919'da İngilizler tarafından işgal edildiğini, daha sonra Musul karşılığında Fransızlara bırakıldığını hatırlattı.

Güvenç, "Kahramanmaraş'ın kurtuluş hikayesi, Anadolu'daki kurtuluş hareketinin, işgalcilere karşı başkaldırı hareketinin ilklerindendir. Maraş'ın kurtuluşu birçok şehrimize de örnek olmuştur, heyecan vermiştir." dedi.

Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun, tamamıyla halk hareketi olduğunu belirten Güvenç, "O günkü şartlarda mazlum, fakir ve silahı olmayan ecdadımız örgütlenerek işgalci Fransızları şehirden atmıştır. Bilek gücüyle, iman gücüyle, birlik ve beraberlikle Fransız işgalcilerini şehirden sürmüştür. Bu anlamıyla da kurtuluş hareketleri içinde özel önemi olan harekettir." ifadelerini kullandı.

Maraş'ın kurtuluş hareketinde gururla anlatılması gereken özel hikayeler olduğuna dikkati çeken Güvenç, Milli Mücadele kahramanları Abdal Halil Ağa, Sütçü İmam ve Avukat Mehmet Ali Bey'i hatırlattı.

Maraş'a, "kahraman" unvanının veriliş hikayesini hatırlatan Güvenç, şöyle konuştu:

"Meclis, kurtuluştan 5 yıl sonra toplanır. 'Kahramanmaraş'taki kurtuluş hareketine katkı sağlayanlara madalya gönderelim." derler. Şehre yazı yazılır. 'Kahramanlıkta öne çıkanların isimlerini gönderin. Biz onlara madalya vereceğiz.' denir. Şehirde, 'Mücadelede kim daha çok katkı yaptı?' diye araştırılır. Yine ibretlik bir olaydır. Kahramanmaraş'tan Ankara'ya Meclis'e, 'Talebiniz üzerine yaptığımız araştırmalarda, bu şehirde Kurtuluş Savaşı'na eksik katılan bir tek kişi tespit edilememiştir. Bu şehir canıyla başıyla, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla savaşmıştır. Madalyayı Maraş'ın kendisi hak etmektedir.' diye bir cevap yazılır. Bunun üzerine TBMM, övüncümüze vesile olan bir karar alır. 'Madalya bu şehrin kendisine verilmelidir.' der. Şahıslara değil, şehrimize madalya takdim edilir. Hamdolsun o madalyamız bugün Büyükşehir Belediyemizde korunmaktadır. Biz de böyle şanlı bir ecdadın torunları olarak ifade etmekteyiz."

Kahramanmaraş'ta sanayi alanında SGK'li 158 bin kişinin çalıştığını bildiren Güvenç, Maraş'ın, tarım kenti olarak bilinirken ciddi bir sanayi kenti haline geldiğine işaret etti.

Ekonomiye önemli katkı sağladıklarını ifade eden Güvenç, "Türkiye'de tekstil ve hammaddeleri üretim ve ithalatında dördüncü sıradayız. Türkiye ipliğinin üçte birini biz üretiyoruz. Toplamda tekstildeyse dördüncü sıradayız. Demir ve demir dışı metaller, tencere, tava imalat, üretim ve ihracatında Türkiye 8. haline gelmiş durumdayız. Çimentoda önemli bir yerimiz var. Kuyumculuk ve altın işlemede İstanbul'dan sonra ikinci durumdayız. Ayakkabıcılık ve diğer birçok sektörde söz sahibiyiz. Kahramanmaraş çeşitli sektörlerde 128 ülkeye ihracat yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Kahramanmaraşlı o gün birlik ve beraberlik içinde hareket etmiştir"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 101. yılının arifesinde olunduğuna işaret ederek, "Bugün milletvekilleri olarak bir arada olmamızın da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. O günlerde Kahramanmaraşlı nasıl birlik ve beraberlik içinde hareket etmişse bugün Kahramanmaraş milletvekili olarak birlikte huzurunuzda olmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Türkiye'nin, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir oldubittiyle işgal edildiğini belirten Aycan, "Maraş'ın kurtuluşu tamamen halk hareketidir. Daha organize olunmadığı bir dönemde Kahramanmaraşlılar kendileri organize olarak Fransız askerine karşı birlikte hareket etmiştir." diye konuştu.

Kurtuluş mücadelesi sırasında talihsizliğin yaşandığına değinen Aycan, şöyle devam etti:

"O zamana kadar birlikte yaşadığımız, komşu olduğumuz Ermenilerin, maalesef arkadan vurmaları ve Fransız askerleriyle iş birliği yapmalarıyla da olay çok ciddi şekilde bir sorun haline gelmiş ama Kahramanmaraşlı o gün birlik ve beraberlik içinde hareket etmiştir. Dedelerimin kardeşlerinin o gün çoluğunu çocuğunu Ahır Dağı'nın eteğine bırakıp hep birlikte mücadele ettiği, çok da donanımı olmadan mücadele ederek Fransız askerinin arkasına bakmadan gitmesini sağladıkları için Kahramanmaraşlı dedelerimle gurur duyuyorum. Canını, malını bu uğurda feda eden dedelerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Aycan, Kahramanmaraş'ın hem tarım hem de sanayi ve madencilik şehri olduğunu dile getirerek, "Biz de milletvekili olarak şehrimizin daha ekonomik olarak kalkınmasını, daha refah içinde yaşaması için mücadele ediyoruz. İnşallah hep birlikte daha da geliştireceğiz." dedi.

"Kahramanmaraşlı olmak bizim için bir ayrıcalıktır"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Kahramanmaraşlı olmanın, kendileri için bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

Maraş'ın, kadim bir tarih ve medeniyeti olduğunu söyleyen Öçal, "Kahramanmaraş'ta yiğit, vatansever yetişir. Kendi toplumunun değerlerine, ilkelerine bağlı insan yetişir." dedi.

Öçal, tarım ve sanayi şehri olan Kahramanmaraş'ın, aynı zamanda bir turizm kenti olduğuna işaret ederek, "Güçlü bir mutfağımız var. Gastronomi noktasında iddialı bir şehiriz." diye konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un, basın toplantısına katılacaklarını beyan ettiklerini ancak parti genel merkezlerinde toplantıları olduğu için katılamadıklarını söyledi.

Özdemir, "Şiirin ve edebiyatın başkentinden size sesleniyoruz. 'Kim var?' denildiğinde sağına soluna bakmadan 'Ben varım.' diyebilen kahraman insanların olduğu kahraman şehirden size sesleniyoruz. Kahramanlığını bileğinin hakkıyla, alnının teriyle elde eden Kahramanmaraş'tan size sesleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdemir, Kahramanmaraş'ın, yatırımlardan aldığı pay oranında şu anda Türkiye'nin 11. büyük şehri olduğunu bildirdi.

"Dünyaya örnek başarılar sergiliyoruz"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, "Atalarımız, tarihe şeref levhası olacak güzel mücadeleler verdiler. Bu mücadelenin örnek ve önder insanları oldu. Abdal Halil Ağa, Sütçü İmam, Rıdvan Hoca, Kısakürek, Mehmet Ali, adlı adsız şehitlerimiz, gazilerimiz." dedi.

Milletvekilleri ve vatandaşlarla, istiklal şehri Kahramanmaraş'ın istikbal mücadelesini verdiklerini ifade eden Kılıç, "Atalarımızın yolunda bu mücadelemizde ülkeye, dünyaya örnek başarılar sergiliyoruz." diye konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da 101 yıl önce genciyle yaşlısıyla Milli Mücadele'ye katılan, vatanı, bayrağı ve namusu için toprağını savunan şehitlere Allah rahmet diledi.

Sezal, Kahramanmaraş'ın edebiyat ve sanayinin başkenti olduğunu, şehrin daha iyi bir noktaya gelmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.