Kahramanmaraş Milli Beka Harekâtı İl Başkanı Av. Sami Şen: ''Daha iyi işlere imza atacağız''
Kahramanmaraş Milli Beka Harekâtı İl Başkanlığı açılışı Genel Merkez Başkanı Murat Şahin’in katılımlarıyla gerçekleşti.
KAHRAMANMARAŞ 10.08.2020, 18:36 10.08.2020, 19:31
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Açılışa Milli Beka Harekâtı yönetimi katılırken Milli Beka Harekâtı Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Sami Şen’de katılım sağladı.
Açılış töreninin ardından Kahramanmaraş Milli Beka Harekâtı Yönetimine Genel Merkez Yöneticileri tarafından mazbata verildi.
Burada konuşma yapan Milli Beka Harekâtı Genel Başkanı Murat Şahin şu ifadelere yer verdi.
Daha iyi işlere imza atacağını belirten Kahramanmaraş Milli Beka Harekâtı İl Başkanı Av. Sami Şen konuşmasına şöyle devam etti.
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