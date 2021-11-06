Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü atama kararı Resmi Gazete'de
Milli Eğitim Bakanlığı, atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Atama kararları arasında Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'de var.
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atif Ala görevden alındı, yerine Metin Çakır getirildi.
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Bakanlık Maarif Müfettişliğine Ersoy Aksoy atandı.
Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ile Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun görevlerinden alındı.
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yaşar Koçak, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hasan Kökrek, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Mücahit Yentürk, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Kahraman, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Akmanşen, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ergüven Aslan ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Züleyha Aldoğan getirildi
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