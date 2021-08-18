Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğünde devir-teslim töreni!
Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü’nde devir-teslim töreni. Yeni müdür Yusuf Kahraman göreve başladı.
KAHRAMANMARAŞ 18.08.2021, 17:23 18.08.2021, 18:37
Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü’nde devir-teslim töreni. Yeni müdür Yusuf Kahraman göreve başladı.
Kahramanmaraş İl Milli eğitim Müdürlüğü’ne atanan Yusuf Kahraman, görevi Cemal Yılmaz’dan devralarak mesaiye başladı.
Kahramanmaraş İl Müdürlüğü’nde düzenlenen devir teslim töreni ile İstanbul’a atanan Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, görevi İstanbul’dan Kahramanmaraş’a atanan Yusuf Kahraman’a devretti.
Toplu fotoğraf çekimiyle tören sona erdi.
,Muhabir: Gökhan ÇALI
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