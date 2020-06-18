Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'dan öğrenci ve velilere uyarı ve tavsiyeler

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz Cumartesi günü yapılacak olan liselere giriş sınavı öncesi okullarda yapılan hazırlıkları yerinde inceleyip yetkililerden bilgiler aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Cumartesi günü yapılacak olan liselere giriş sınavı için öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulundu.

Yılmaz tavsiyelerin ardından veliler ve sınav görevlilerine de bir takım uyarılarda bulundu.