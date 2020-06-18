Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'dan öğrenci ve velilere uyarı ve tavsiyeler
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz liselere giriş sınavı öncesi öğrenci ve velilere uyarı ve tavsiyelerde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 18.06.2020, 17:13 18.06.2020, 19:38
11
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz Cumartesi günü yapılacak olan liselere giriş sınavı öncesi okullarda yapılan hazırlıkları yerinde inceleyip yetkililerden bilgiler aldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Cumartesi günü yapılacak olan liselere giriş sınavı için öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulundu.
Yılmaz tavsiyelerin ardından veliler ve sınav görevlilerine de bir takım uyarılarda bulundu.
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 18 Haziran 2020
|İmsak
|03:16
|Güneş
|05:04
|Öğle
|12:38
|İkindi
|16:31
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:43
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|56
|2. Başakşehir
|27
|56
|3. Sivasspor
|27
|52
|4. Galatasaray
|27
|50
|5. Beşiktaş
|27
|44
|6. Alanyaspor
|27
|43
|7. Fenerbahçe
|27
|43
|8. Göztepe
|27
|37
|9. Gaziantep FK
|27
|33
|10. Antalyaspor
|27
|33
|11. Denizlispor
|27
|31
|12. Gençlerbirliği
|27
|31
|13. Kasımpaşa
|27
|29
|14. Çaykur Rizespor
|27
|28
|15. Konyaspor
|27
|26
|16. Malatyaspor
|27
|25
|17. Ankaragücü
|27
|24
|18. Kayserispor
|27
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|29
|60
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Sheffield United
|29
|44
|7. Wolverhampton
|29
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|29
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|29
|26
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|29
|64
|2. Real Madrid
|28
|59
|3. Sevilla
|29
|51
|4. Atletico Madrid
|29
|49
|5. Real Sociedad
|28
|47
|6. Getafe
|29
|47
|7. Villarreal
|29
|44
|8. Valencia
|28
|43
|9. Granada
|29
|42
|10. Athletic Bilbao
|29
|39
|11. Osasuna
|29
|35
|12. Levante
|29
|35
|13. Real Betis
|29
|34
|14. Real Valladolid
|29
|33
|15. Deportivo Alaves
|28
|32
|16. Eibar
|29
|28
|17. Celta de Vigo
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|25
|19. Espanyol
|29
|24
|20. Leganés
|29
|23