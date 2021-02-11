Kahramanmaraş Müftüsünden 12 Şubat Mesajı

101 yıl önce destansı bir direnişle Türk yurdunun istiklal ve istikbal mücadelesine örnek olarak düşmanı bağrından silip atan Kahramanmaraş, haklı gururunun 101’nci yıl dönümünü kutluyor. Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç bu vesileyle kaleme aldığı kutlama mesajında Kahramanmaraş’ın bütün yurtta ve dünyanın birçok yerinde esaret altında yaşayan İslam ümmetine İstiklal Mücadelesi'nde mekteplik vazifesi yaparak ilham olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş’ın İstiklal mücadelesinin gönüllerdeki tesirini muhafaza ettiğini belirten Sürgeç, “12 Şubat 1920 yılında bu aziz şehirde İstiklal Mücadelesi'nin ilk fitilinin tutuşturulduğu bu muhteşem yiğitlik destanı, dün olduğu gibi bugün de gönüllerdeki tesirini muhafazaya devam etmektedir. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasının ardından Milli Mücadele dönemi başlamış ve bu mücadelenin önemli ayaklarından biri de Maraş olmuştur. Türk milleti tarihten bu yana bayraksız, vatansız ve devletsiz kalmamıştır. 12 Şubat; bu milletin asla bayraksız, vatansız ve devletsiz kalmadığının en güzel örneğidir. İşgalci emperyalistlere karşı başlattığı Milli Mücadele hareketiyle ''İstiklal Madalyası'' ve ''Kahraman'' unvanı alan Kahramanmaraş'ın kurtuluşu, 101 yıldır ''gurur ve istiklal günü'' olarak kutlanmaktadır. İşgal ordularına karşı başlattığı mücadele ile dünyada ''kendi kendini kurtaran tek şehir'' unvanını alan Kahramanmaraş, işgalde 10 mahallede teşkilatlanarak 22 gün 22 gece devam eden savaştan, tek yürek, tek bilek olmuş bir vaziyette zaferle çıkan şehirdir.

‘UĞRUNA CANINI FEDA ETTİĞİ DİNİ VE MİLLİ DEĞERLERİ ADINA YAPMIŞTIR’

Kahramanmaraş insanı, coğrafyasının da etkisiyle içine kapanık yaşamıştır. Bu sebeple hep kendine yeter olmuş, kendi yağıyla kavrulmuştur. Tam 21 gün süren Kahramanmaraş Kurtuluş Savaşı, bu kendi kendine yetme ruhunun, vücut bulmuş halidir. Maraş; bu savaşta sadece kendi insanından, sadece kendi çetesinden, sadece kendi yerel örgütünden yararlanmıştır. Kendi öz imkanlarıyla elde ettiği bu zaferi de bir destan yazmak için değil, uğruna canını feda ettiği dini ve milli değerleri adına yapmıştır... Maraşlının bu kendi kendine yetme duygusunu, bu toprağın yetiştirdiği güzel insanlardan rahmetli Necmettin Gevri şöyle ifade eder:

“Hamdulillah etmedim kimseye zir-ü bar

Kendi sahmım,kendi yağım içre kendim eridim

Olmadım hiç kimseye yük, ne sağir ü ne kibar

Kendi sakim, kendi riclim üzre kendim yürüdüm.”

101 yıl önce başta bütün yurda ve daha sonra dünyanın birçok yerinde esaret altında yaşayan İslam ümmetine İstiklal Mücadelesi'nde mekteplik vazifesini ilham eden bu aziz şehrimize ve onu bize miras bırakan aziz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diler, tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’nı kutlar, en kalbi muhabbetlerimi arz ederim.”