Kahramanmaraş MÜSİAD Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu gündemi değerlendirdi

Kahramanmaraş MÜSİAD Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu’nun canlı yayında yaptığı açıklamalardan satır başları;

AKDENİZİN İNCİSİ KAHRAMANMARAŞ

“Kahramanmaraş denilince akla dondurma geliyor. Onun dışında Akdeniz’in incisi Kahramanmaraş’ın coğrafi güzellikleri ve birbirinden özel lezzetleri var.

“GLOBAL BİR MARKAYA DÖNÜŞTÜK”

13 yaşında bu mesleğe başladık. 85 metrekare küçük bir yer ve 10 çalışandan bugün 1300 çalışma arkadaşı olan global bir markaya dönüştük. 45 bin metrekare kapalı alan tesisimiz var. Avrupa standartlarında bir tesise sahibiz.

HEDEF 30 ÜLKEYE İHRACAT YAPMAK

Kahramanmaraş’tan ürettiğimiz dondurmaları Türkiye’nin her bölgesine sevk ediyoruz. Türkiye’nin farklı noktalarında 20 tane lojistik bölgemiz var. Türkiye’nin 115 bin noktasında Alpedo markası var. Bu sayıyı 135 bin noktaya çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra 16 ülkeye ihracatımız var. Bunu çok kısa bir süre içerisinde 30 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz. Yurtdışına ihraç ettiğimiz ürünlerimizde Türk bayrağımız yer alıyor. Amacımız ürünlerimizle birlikte Türk bayrağımızı da dünyanın farklı noktalarına ulaştırmak. Biz en güzel mutluluğu bu şekilde yaşıyoruz. Şehrimizi, ülkemizi tanıtmak adına büyük bir mücadele veriyoruz.

MARDİN KIZILTEPE’DEN ORTADOĞU’YA DONDURMA GİDECEK

Mardin Kızıltepe’de de bir fabrika kurduk. Çalışmalarımız hızlandı. Savaş bittiğinde Kuzey Irak ve Suriye’ye de bu bölgeden dondurma sevk edeceğiz.”