Kahramanmaraş MÜSİAD’dan aşure ikramı

Muharrem ayı dolayısıyla birlik ve beraberliği artırmak amacıyla kentin birçok noktasında STK’lar ve yerel yönetimler tarafından aşure kazanları kaynatılırken, bu kervana Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) de katıldı.

Göreve devralmasının ardından MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesini daha aktif bir hale getireceğinin sözünü vererek çalışmalarına başlayan, geçen süreçte ise birçok sosyal etkinliğe imza atarak başarılı bir performans sergileyen Serdar Salih Çiçekçi, Muharrem ayı dolayısıyla birlik ve beraberliği artırmak amacıyla aşure programı düzenledi.

MÜSİAD Konağı’nda düzenlenen aşure programına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilli Mehmet Cihat Sezal, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı aynı zamanda Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi mahçiçek, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can’ın yanı sıra çok sayıda iş adamı, davetli ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan dualarda eller semaya birlik ve beraberlik için kalktı.



Aşure programı hakkında bilgiler veren MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi mahçiçek bu tür programların birlik ve beraberliği artırdığını vurguladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör muharrem ayının büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilli Mehmet Cihat Sezal ise emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.