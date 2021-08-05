Kahramanmaraş Ok Gençlik ve Spor Kulübü Sporcuları eğitimlere hız kesmeden devam ediyor!
Kahramanmaraşlı gençler ata sporu olan Türk Okçuluğunu yaşatmak için aldıkları eğitimlere hız kesmeden devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 05.08.2021, 17:44 05.08.2021, 19:56
Kahramanmaraş Ok Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Sporcuları Konya’da düzenlenecek olan minikler türkiye şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.
Yarışmaya hazırlanan gençler hedeflerinin Kahramanmaraş’ı dünya’da temsil etmek olduğunu söyledi.
Kahramanmaraş Ok Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Mengür Aksu Haber’e yaptığı açıklamada Türkiye Şampiyonası’na sporcu göndermelerinin kendileri açısından gurur verici olduğunun altını çizdi
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