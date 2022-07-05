Kahramanmaraş olgunlaşma enstitüsü Başkonuş Yaylasında moral buldu!

Şehir adına yapılan çalışmaları takdir etmek adına kurumun tüm çalışanlarını başkonuş yaylasında misafir eden Erdoğanyılmaz ailesi Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü ve usta ellerini kahvaltıda bir araya getirdi

Kurum çalışanları günün stresini ve yorgunluğunu yaylada at biniciliği, atv turu doğa yürüyüşü etkinlikleri ile ala geyikleri seyretme imkanıyla attı.

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü, eğitim gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz'a, nazik davetlerinden dolayı hazırladıkları Başkonuş işlemeli deri tirkeşi günün hatırası olarak hediye etti.

Davetin çok kıymetli olduğunu söyleyen Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü müdürü Mutlu aslantürk, Süreyya Erdoğanyılmaz'a teşekkür etti.

Eğitim gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz ise yaptığı açıklamada, “güzel işlere imza atan Enstitümüze her konuda destek olmamız gerekiyor. Ayrıca onları motive etmemiz gerekiyor bunu yapmaya devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı