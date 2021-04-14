Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü’nden yeni proje

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Kahramanmaraş yerel kültürünü oluşturan parçaların tanıtılması amacıyla başlatılan “Sinemizde Sakladıklarımız” projesinin Yörük kültürü ile ilgili çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş Yörük Türkmen Derneği ile iş birliği yapıldı.

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk Aksu Haber’e yaptığı açıklamada bulundukları bölgelerin geleneklerini geleceğe taşıma misyonu ile çalışan Olgunlaşma Enstitüleri yöresel kültürün emanetçileridir. dedi.