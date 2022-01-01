Kahramanmaraş ‘Önce Namaz’ dedi
Kahramanmaraş’ta 2022 yılının ilk günü aileler çocuklarıyla birlikte sabah namazında bir araya geldi. Merdan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği, Lider Gençlik Spor ve İzcilik Derneği ile Nida Hanımlar Dostluk ve Çevre Derneği tarafından düzenlenen ‘Önce Namaz’ buluşması 1 Ocak 2022 Cumartesi günü sabah namazı vaktinde Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Camii’nde gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 01.01.2022, 14:55 01.01.2022, 16:24
Cemaatle kılınan sabah namazının ardından Mahmud Es'ad Coşan Camii İmam Hatibi Mustafa Avni Çelik tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Kahramanmaraş İl Müftü Yardımcısı Cafer Kılınç ‘Önce Namaz’ konulu sohbetiyle devam etti.
Program hakkında bilgi veren Merdan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Pak, “Yılın ilk gününde hayata namazla başlamak niyeti ile camimizde bir araya gelen ve organizasyonda emeği geçen kardeşlerimize gönülden teşekkür eder, günlük yaşantımızda önce namaz farkındalığının yıl boyunca devam etmesini dilerim” dedi.
Program, çorba ikramı ve çocuklara "Haydi Çocuklar Camiye" temalı balon dağıtımının ardından sona erdi.
Namaz Vakti 01 Ocak 2022
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