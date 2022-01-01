Kahramanmaraş ‘Önce Namaz’ dedi

Cemaatle kılınan sabah namazının ardından Mahmud Es'ad Coşan Camii İmam Hatibi Mustafa Avni Çelik tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Kahramanmaraş İl Müftü Yardımcısı Cafer Kılınç ‘Önce Namaz’ konulu sohbetiyle devam etti.

Program hakkında bilgi veren Merdan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Pak, “Yılın ilk gününde hayata namazla başlamak niyeti ile camimizde bir araya gelen ve organizasyonda emeği geçen kardeşlerimize gönülden teşekkür eder, günlük yaşantımızda önce namaz farkındalığının yıl boyunca devam etmesini dilerim” dedi.

Program, çorba ikramı ve çocuklara "Haydi Çocuklar Camiye" temalı balon dağıtımının ardından sona erdi.