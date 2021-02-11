Kahramanmaraş Onikişubat Ülkü Başkanı Ocakları M.Fatih Poyraz: 'Kahramanlık kanımızda var!'
Türk Kızılayı’nın paylaşımlarına bu kez de Onikişubat Ülkü Ocakları’ndan yanıt geldi.
KAHRAMANMARAŞ 11.02.2021, 17:11 11.02.2021, 17:52
“Kahramanlık kanımızda var!” sloganıyla yola çıkan Onikişubat Ülkü Ocakları milli mücadelenin 101.yılına özel kan bağışı etkinliği düzenledi.
Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 101.yılına özel 101 kan bağışı hedefiyle bu gün gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine büyük ilgi gösteren Onikişubat Ülkü Ocakları tüm Kahramanmaraş halkını da kan bağışına davet etti.
Kan bağışı hakkında açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Onikişubat Ülkü Ocakları Başkanı M.Fatih Poyraz “Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 101.yılına özel 101 kan bağışı kampanyamızı gerçekleştiriyoruz ve tüm hemşehrilerimizi kan bağışına davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
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