Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü personelleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi

Başkonuş Yaylası’nda gerçekleştirilen iftar yemeğine Karacabey’in yanı sıra Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Hanefi Öksüz, Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Araştırmacı Yazar serdar Erdoğanyılmaz, Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, daire başkanları ve çok sayı da Orman Bölge Müdürlüğü personelleri katıldı.

İftar yemeğinin ardından Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Hanefi Öksüz, Başkonuş Yaylası’nın kent için önemli bir yer olduğunu söyledi.

Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Başkonuş Yaylası’nda değerli misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz, bu güzel akşam da emeği geçen Serdar ve Serhan beylere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, “Orman genel müdürümüzü Başkonuş Yaylası’nda ağırlıyoruz, aslında burası onların kendi evleri” diye konuştu.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğimizin ardından Bölge Müdürlüğü personellerimizle iftar yemeğinde bir araya geldik, çok güzel bir akşam oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.