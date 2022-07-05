Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden Yangın Tatbikatı

Ekipler, 4'ü insansız toplam 20 yangın gözetleme kulesi bulunan bölgede, gece gündüz demeden nöbet tutuyor, ilk ihbarla olay yerine intikal ediyor.

Bu çerçevede, Kapıçam mevkiinde bulunan Tatbikat alanında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Birçok alanda eğitimlerin verildiği ve ekipmanların tanıtılarak kullanımının anlatıldığı tatbikatta, senaryo gereği çıkan yangına köpük, su ve helikopter ile müdahale edildi.

Tatbikat Sonunda Orman Yangın Söndürme Ekipleri Arasında Hortum Çekme Yarışı Yapılarak Yarışmada Birinci Olanlara Hediyeler Takdim Edildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç yangın sezonunun başlamasıyla ekiplerin gece gündüz nöbet tuttuğunu söyledi.

Orman Genel Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü olarak hazırlıklarının 12 ay boyunca sürdüğünü anlatan Koç, yaz aylarının gelmesiyle birlikten her türlü tedbirin alındığını ve yangınlarla mücadeleye devam edildiğini ifade etti.