Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Koç'tan Vali Doğan'a ziyaret
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç'u makamında kabul etti.
KAHRAMANMARAŞ 05.11.2020, 17:15 05.11.2020, 17:18
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Koç, ziyarette Vali Doğan'a il genelinde çıkan yangınlar sonucu etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalarla ilgi bilgi verdi.
Vali Doğan da orman yangınlarıyla mücadelenin son aşamasının zarar gören alanların rehabilitasyonu ve yangına dirençli ormanlar tesis etmek olduğunu belirtti.
Ziyarette, Antakya Orman İşletme Müdürü Osman Koç ve İskenderun Orman İşletme Müdürü Rıdvan Aksu da yer aldı.
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