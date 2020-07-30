Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Koç uyardı!
Kurbanlıkların kesilmesiyle birlikte vatandaşların büyük bölümünün bayramın ilk gününden itibaren piknik yapmak için mesire alanları ve ormanlık bölgelerde yakılacak ateş için orman bölge müdürlüğünden uyarı geldi.
KAHRAMANMARAŞ 30.07.2020, 16:17 30.07.2020, 19:07
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Kurban bayramının yaklaştığı bu günlerde yangın konusunda tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, vatandaşlara, yakılan ateşlerin söndürülmesi ve görülen en ufak yangında bile ihbar etmeleri konusunda uyardı
Konuşmasının devamında Koç, anız yangınlarına da değindi.
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