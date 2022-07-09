Kahramanmaraş otomobil duvara çarptı: 3’ü çocuk 4 yaralı
Kahramanmaraş’ta sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobiliyle duvara çarpması sonucu 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 09.07.2022, 15:40
Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ö E idaresindeki 01 AFV 21 plakalı otomobiliyle Andırın ilçesinden kent merkezine seyir halinde iken virajı alamayarak yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada otomobilde bulunan H.Ö (7), O.Ö (8), Y.E (5) ile Ş.Ö (41) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince KSÜ Tıp Fakültesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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