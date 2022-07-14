Kahramanmaraş oyma çeyiz sandığı, evlenecek genç kızların da öncelikli isteği
Kurban bayramını geride bıraktığımız şu günlerde düğün sezonun açılmasıyla da birlikte düğün alışverişleri de başladı.
KAHRAMANMARAŞ 14.07.2022, 16:42 14.07.2022, 17:03
Düğün alışverişlerinin vazgeçilmezi kahraman şehrin en eski kültür ve medeniyet izlerinden biri olan çeyiz sandığı genç kızlar için olmazsa olmaz.
Türk patent ve marka kurumu tarafından tescilli olan çeyiz sandığı ustaların uzun uğraşları sonucu muhteşem görüntüsüne kavuşuyor.
Şehrin en eski el sanatlarından olan Kahramanmaraş oyma çeyiz sandığı, evlenecek genç kızların da öncelikli isteği.
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