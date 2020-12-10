Kahramanmaraş Özel Eğitim Kurumları Dernek Başkanı Gülsu: Özel okullar devlet tarafından desteklenmeli

Öğrenciler eğitim sürecinde yarıda kalırken özel eğitim kurumları ise zor bir dönem geçiriyor.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Özel Eğitim Kurumları Dernek Başkanı İbrahim Gülsu okullar tekrardan açılmalı ifadelerini kullandı.

Gülsu konuşmasının devamında akıllı tüccar eğitime yatırım yapmaz eğitim bir gönül işidir dedi.

Gülsu son olarak her Hafta Aksu TV ekranlarından izleyicisiyle buluşan eğitime bakış programını değerlendirerek Aksu Tv’ye bu program için teşekkür ediyorum dedi.

Haber: Emre Ataç