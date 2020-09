Kahramanmaraş Özel Öğretim Kurumları Derneği Üye Okulları Okul Aile Birliği Başkanları basın duyurusu

Konuşmacı Kahramanmaraş Özel Okullar Aile Birliği Başkanı Ali Kıraç, öğrencilerin uzaktan eğitimde istenilen verimi alamadığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti.

Bizler Kahramanmaraş Özel Öğretim Kurumları Derneğine üye olan Özel Okulların Okul Aile Birliği Başkanları olarak bugün sizlerin aracılığıyla Sayın Milli Eğitim Bakanımıza, Sayın Sağlık Bakanımıza ve Sayın Bilim Kurulu Üyelerimize seslenmek için bir araya geldik. Sesimizi yetkililere duyurmak için yanımızda olmanızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Bilindiği gibi Pandemi/covid19 tedbirleri nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımızın emriyle ülke genelinde Resmi ve Özel Okulların her kademesinde ve tüm özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verildi. Yaklaşık yedi aydan beri okullarımızda yüz yüze eğitim yapılamamaktadır. Bazı tarih aralıklarında ara sınıf dediğimiz düzeylerde uzaktan eğitim verilse de, uzaktan eğitimden istenilen verimin alınamadığı resmi ve özel birçok açıklamada belirtilmiştir.

Geçen sene İlkokul birinci sınıfa kayıt olan öğrencilerin verilen uzun ara sebebiyle öğrendikleri okuma yazmayı unuttukları da velilerimizce ifade edilmektedir. 8 ve 12’inci sınıf öğrencilerinin dışındaki öğrencilere yönelik herhangi bir yüz yüze telafi eğitimi yapılamamıştır.

Bu süreçte çalışan veliler çocuklarının eğitimiyle ilgilenemedikleri gibi akılları sürekli çocuklarında kalmıştır. Okulda güven içerisinde olması gereken öğrenciler ya tek başlarına evde yâda komşularda yalnızlığa ve ilgisizliğe terk edilmiştir. Bu durum gerek çocuklarımızın gerekse biz anne ve babaların ruh sağlığının da bozulmasına sebep olmaktadır.

Bizler, Kahramanmaraş’ta velisi bulunduğumuz ve Okul Aile Birliği Başkanlığını yürüttüğümüz okulları okul yönetimleriyle birlikte Sağlık Bakanlığımız tarafından yayınlanan ‘Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ doğrultusunda yüz yüze eğitime hazır hale getirdik. Gerekli bütün tedbirleri aldık. Okullarımız için ‘hijyen açısından evlerimizden bile daha güvenlidir’ diyebiliriz.

Dünya Sağlık Örgütü; ‘salgın iki yıl sürebilir’ diyor. Dünyada birçok ülke ise halen yüz yüze eğitimi sürdürmektedir. Pandemi sürecini ileri sürerek çocuklarımızı eğitimden daha fazla yoksun bırakamayız. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği önlemleri almış, eğitime başlamasında bir sakınca bulunmayan her okulu her öğrenciyi bir an önce yüz yüze eğitime başlatmalıyız.

Sağlık Bakanımızın eğitim ve öğretimin yüz yüze olarak başladığı hafta sonu, 25 Eylül 2020 tarihli basın açıklamasında belirttiği ‘yüz yüze eğitime başlanan sınıflardan sonraki günlerde vaka sayılarında bir artış gözlenmemiştir ve bilim kurulumuz da bu verileri de göze alarak diğer sınıf düzeyleri için kademeli bir geçişi gündemine alacaktır’ değerlendirmesinden de cesaret alarak resmi ve özel okullarımızı kapalı tutmak yerine azaltılmış sınıflar planlamasıyla da olsa okullarımızın açılabileceğini düşünmekteyiz.

Aksi takdirde ‘geleceğimiz’ diye isimlendirdiğimiz bu kuşağı kaybedeceğimiz kesindir. Hâlbuki yaşamımızın ana gayesi yavrularımızdır. Lütfen okullarımızı açalım. Lütfen yavrularımızı okullarıyla buluşturalım. En içten saygılarımızla.