Kahramanmaraş polisi kaçakçıya geçit vermedi!

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün üretim ve satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesinde bulunan bir ikamette kaçak imalat yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler ikamete operasyon düzenledi.

Baskın yapılan adreste 600 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken olayla ilgili Z.Ç (30) gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.