Kahramanmaraş Polisi Kent Genelini Adım Adım Denetliyor

Ülkemizde de uzun bir süredir mücadele edilen koronavirüs ile başarı sağlanmasında sağlıkçılar kadar büyük paya sahip olan polislerimiz, bayram seyran demeden ailelerine hasret bir şekilde görevlerine devam ettiler.

Herkesin evine kapandığı bu 17 günlük dönemde, kısıtlamaları kontrol altında tutan ve toplum sağlığının korunmasında önemli rol alan polislerimiz, yeri geldi karantinadan kaçan vatandaşların peşine düştü yeri geldi Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte ihtiyaç sahipleri için kapı kapı gezdiler.

İl genelinde 42 denetim noktasında büyük özveri ile kısıtlamadan muaf olan yaya ve sürücüleri denetleyen polis ekipleri, izin evraklarında uyum sorunu çıkan kişilere idari işlem uyguladı.

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayan kısıtlama, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e sona eriyor. Kademeli Normalleşme sürecine girdiğimizde de polis ekipleri yine aynı şekilde 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerini uygulayacak.