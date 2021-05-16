Kahramanmaraş Polisi Kent Genelini Adım Adım Denetliyor
Ülke genelinde korona virüs (Covd-19) salgını nedeniyle 29 Nisan itibariyle uygulanmaya başlayan tam kapanma önemler kapsamında Kahramanmaraş polisi, kent genelini adım adım denetliyor.
Ülkemizde de uzun bir süredir mücadele edilen koronavirüs ile başarı sağlanmasında sağlıkçılar kadar büyük paya sahip olan polislerimiz, bayram seyran demeden ailelerine hasret bir şekilde görevlerine devam ettiler.
Herkesin evine kapandığı bu 17 günlük dönemde, kısıtlamaları kontrol altında tutan ve toplum sağlığının korunmasında önemli rol alan polislerimiz, yeri geldi karantinadan kaçan vatandaşların peşine düştü yeri geldi Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte ihtiyaç sahipleri için kapı kapı gezdiler.
İl genelinde 42 denetim noktasında büyük özveri ile kısıtlamadan muaf olan yaya ve sürücüleri denetleyen polis ekipleri, izin evraklarında uyum sorunu çıkan kişilere idari işlem uyguladı.
29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayan kısıtlama, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e sona eriyor. Kademeli Normalleşme sürecine girdiğimizde de polis ekipleri yine aynı şekilde 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerini uygulayacak.
|İmsak
|03:38
|Güneş
|05:15
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:42
|Yatsı
|21:13
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|36
|83
|2. M. United
|36
|70
|3. Leicester City
|36
|66
|4. Chelsea
|36
|64
|5. Liverpool
|35
|60
|6. West Ham
|36
|59
|7. Tottenham
|35
|56
|8. Everton
|35
|56
|9. Arsenal
|36
|55
|10. Leeds United
|36
|53
|11. Aston Villa
|36
|49
|12. Wolverhampton
|35
|45
|13. Crystal Palace
|36
|44
|14. Southampton
|36
|43
|15. Burnley
|36
|39
|16. Newcastle
|36
|39
|17. Brighton
|36
|38
|18. Fulham
|36
|27
|19. West Bromwich
|35
|26
|20. Sheffield United
|35
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|36
|80
|2. Real Madrid
|36
|78
|3. Barcelona
|36
|76
|4. Sevilla
|36
|74
|5. Real Sociedad
|36
|56
|6. Real Betis
|36
|55
|7. Villarreal
|36
|55
|8. Celta de Vigo
|36
|50
|9. Athletic Bilbao
|36
|46
|10. Granada
|36
|45
|11. Osasuna
|36
|44
|12. Cádiz
|36
|43
|13. Levante
|36
|40
|14. Valencia
|36
|39
|15. Deportivo Alaves
|36
|35
|16. Getafe
|36
|34
|17. Huesca
|36
|33
|18. Real Valladolid
|36
|31
|19. Elche
|36
|30
|20. Eibar
|36
|30