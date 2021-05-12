Kahramanmaraş polisi 'sizi çok seviyoruz' mektubu yazan minikleri sevindirdi

Yirmiikigün Mahallesi'nde yaşayan Gülçin ailesinin 7 yaşındaki kızı Ravza ve 4 yaşındaki Fatma Sude, oturdukları sitenin önündeki yolda, tam kapanma dolayısıyla uygulama yapan polisleri gördü.





Küçük kardeş Fatma'nın polislere mektup yazma fikri üzerine ablası Ravza kalemi eline aldı ve polisleri çok sevdiklerini anlatan bir mektup yazdı.



Mektubu babalarıyla birlikte polislere teslim ederek hatıra fotoğrafı çektiren kardeşlerin bu davranışını öğrenen İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, karşılıksız bırakmayarak çeşitli hediyeler gönderdi.





Kardeşlerden Fatma hediyelerden dolayı Cebeloğlu'na teşekkür ederek, "Onlar böyle anneleri ile babalarından ve çocuklarından ayrı nöbet tutuyorlar, yoruluyorlar. Biz de onlara bir mektup yazarak, şeker vererek hediye etmek istedik. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürümüze teşekkür ederiz." diye konuştu.





Çocukların babası Süleyman Gülçin mektuptan sonradan haberinin olduğunu, gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.