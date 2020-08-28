Kahramanmaraş Polisi suçlulara göz açtırmıyor!

Kahramanmaraş Polisi aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada çoğunluğu hapis cezası ile aranan toplam 42 şüpheliyi yakaladı.Yakalanan 42 şüpheliden 29'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Aranan şahısların bulunabileceği yerlere uygulamalar yapan polis ekipleri, aynı zamanda şahısların sağlanabileceği adreslere baskın düzenledi.Polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 42 şahıs tespit edilip yakalandı.

Operasyonda cinayet suçundan 18 yıl hapis cezası ile aranan 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan 5-9 yıl arası aranan 2 kişi, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan 5 yıla kadar değişik sürelerde hapis cezası ile aranan 26 kişi ve yakalama müzekkeresi ile aranan 13 kişi yakalandı.

Yakalanan 42 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, 29'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.