Kahramanmaraş polisi sürücüleri tek tek denetledi
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerince yapılan denetimde, trafik güvenliğini tehlikeye atan araç ve sürücülerine cezai işlem uyguladı.
KAHRAMANMARAŞ 25.11.2021, 09:53
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerince, il genelinde trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması ve gürültü ile mücadele kapsamında yapılan 11 aylık denetimin raporları belli oldu.
Yapılan denetimde 1.063.215 adet araç ve sürücüsü kontrol edilirken, çevreye rahatsızlık veren ve trafik güvenliği tehlikeye atan sürücülere cezadan kaçamadı.
Hava araçları ile yapılan denetimlerde 1876 araca cezai işlem uygulandı. Çoğunluğu modifiyeli araç olmak üzere toplam 2521 adet araç trafikten men edildi.
27.023 adet motosiklete yapılan kontroller sonucunda denetimi 454 adet motosiklet ise men edilerek otoparka çekilmiştir.
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