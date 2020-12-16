Kahramanmaraş Polisi Uyuşturucu Tacirlerine Nefes Aldırmıyor: 21 Tutuklama
Kahramanmaraş polisinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 1 ayda yaptığı operasyonlarda uyuşturucu taciri 21 şüpheli yakalanıp tutuklandı, toplamda 152 kişiye yasal işlem yapıldı.
Operasyonlarda ise ruhsatsız silahlar, çok sayıda mermi, hassas teraziler, paketler halinde uyuşturucu ve suç geliri para ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında geniş kapsamlı takipler sonrası operasyonlar yaptı. Ekiplerin yaptığı takiplerde farklı illerden uyuşturucu madde getirerek sokak satıcısı torbacılar vasıtasıyla kentte tenha alanlarda satış yapan şebekeler belirlendi. Bu takipler esnasında polis, 97 farklı yerde uyuşturucu alışverişini suçüstü yakaladı. Operasyonlar kapsamında yaklaşık 200 adrese baskın yapan polis, 152 kişiyi yakaladı. Adreslerde, araçlarla ve şüpheliler üzerinde uyuşturucu tartmakta kullanılan 3 adet hassas terazi, paketleme malzemeleri, satışa hazır paketler halinde çeşitli miktarlarda Bonzai, Metamfetamin,Eroin, Esrar, uyuşturucu hap ile 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, suç geliri bir miktar para ele geçirilerek el konuldu.
Şüphelilerden 21'i Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri Adli makamlar tarafından tutuklandı.
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