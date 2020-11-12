Kahramanmaraş polisinden 'drone' destekli denetim! Denetimlerde bin 119 sürücüye cezai işlem yapıldı
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezi başta olmak üzere çeşitli noktalarda denetim faaliyeti gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 12.11.2020, 15:50 12.11.2020, 15:59
Ekipler, emniyet kemeri ve sürücülerin seyir halindeyken cep telefonu kullanımını denetlerken, araç içerisinde bulunanlara da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı uyarılarda bulundu.
Trafik, motosikletli trafik ve asayiş timlerinin de katıldığı denetimlerde, seyir halindeki araçlar drone yardımıyla da kontrol edildi. Denetimlerde bin 119 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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