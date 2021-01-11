Kahramanmaraş polisinden 'drone' destekli denetim!

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda gerçekleştirdikleri drone ile kırmızı ışık denetimini, Batı Çevre Yolunda da gerçekleştirdi.

Kırmızı ışık ihlali yapan 7 araç, drone denetimine takıldı.

Araçlara, 314'er lira ceza kesildi.