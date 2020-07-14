Kahramanmaraş polisinden kapsamlı huzur operasyonu

Kahramanmaraş Polisi tarafından yapılan operasyonda Hırsızlık, Kasten yaralama, Silahlı tehdit ve kisiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 6-11 yıl arası hapis cezası ile aranan biri cezaevi firarisi 4 kişi,

Hırsızlık, silahlı tehdit ve kasten yaralama suçlarından 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranan 5 kişi,

Farklı suçlardan suçlardan 2 yılın altında hapis cezası 15 kişi ve yakalama müzekkeresi ile aranan 20 kişi yakalandı.

Aynı anda Umuma açık yerlerde, alanlarda, meydanlarda, Park ve bahçelerde, şehir çevredeki yollarda ve şehir içindeki kavşaklarda çok sayıda polisin katılımı ile huzur denetimi yapıldı.

293 umuma açık yer denetlenirken, 187 yabancı şahıs olmak üzere, toplam 3 bin 185 şahsın kimliği sorgulandı. Adreslerde yakalanlar dışında, alanlarda ve sokaklarda yapılan kimlik sorgulamarında uyuşturucu, hırsızlık gibi suçlardan aranan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

702 araç kontrol edildi ve 21 araca 23 bin 540 TL ceza tatbik edildi.

1 kahvehanede iskambil oyun oynayan (4) kişi, kumar oynarken suçüstü yakalanan (4) kişi olmak üzere toplam 8 kişiye Hıfzısıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 25 bin 200 TL ceza tatbik edildi.

1 sahsa 187 TL Kabahatler Kanunundan idari para cezası uygulandı. Park ve bahçelerde maksat dışı bıçakla dolaşan kişiler men edildi.

Gece boyu uygulamaya devam eden ekipler havaya ateş eden bir şahsı Ruhsatsız tabanca ile, bir başka şahsı kurusıkı tabanca ile suçüstü yakaladı. Malik Ejder mahallesinde Hırsızlık amaçlı keşif yapan, çok sayıda hırsızlık çok sayıda sabıkası olan ve 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs Carşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yakalandı.