Kahramanmaraş polisinden operasyon! Aranan 63 şüpheli yakalandı, 38'i tutuklandı
Kahramanmaraş polisi aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada çoğunluğu hapis cezası ile aranan toplam 63 şüpheliyi yakaladı.
Yakalanan 63 şüpheliden 38'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı operasyon yaptı. Aranan şahısların bulunabileceği yerlere sürekli uygulama yapan polis ekipleri, aynı zamanda şahısların sağlanabileceği bağlantılı adreslere baskın düzenledi. Çok sayıda kişi yakalanırken, üzerinde kimlik olmayanlar da kimlik tespiti için parmak izi tetkikine götürüldü.
Böylelikle polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 63 şahıs tespit edilip yakalandı. Operasyon kapsamında en başta hırsızlık, yaralama, uyuşturucu ticareti olmak üzere silahlı tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık gibi suçlardan kesin hapis cezası ile aranan 38 kişinin de aralarında bulunduğu 63 şüpheli yakalandı.
Yakalanan 63 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, 38'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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