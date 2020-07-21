Kahramanmaraş polisinden uyuşturucu sevkiyatına operasyon!

Birbiriyle bağlantılı iki ayrı operasyon kapsamında Kahramanmaraş'a ve Elbistan'a uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şahıstan H.E.(31) Kahramanmaraş ili girişinde, A.D.(28) ise Elbistan ilçesine seyir halindeyken suçüstü yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahısların üzerlerinde ve eşyalarında; 392,18 gram takoz esrar maddesi, 1047 adet captagon, 53 adet ecstasy ve 107 adet sentetik uyuşturucu hap,

49,03 gram metamfetamin, 3,70 gram kokain, 24,09 gram afyon sakızı ele geçirildi.



Şüpheli şahıslara uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şahıslar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Afşin C.Savcılığınca tutuklandı.