Kahramanmaraş, Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Pehlivanların ter dökeceği Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi’nde eksiklerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Tesisin son durumunu incelemek için giden Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, tesisle ilgili açıklamalarda bulundu.