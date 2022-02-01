Kahramanmaraş, Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapacak
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Büyükler Serbest Güreş Şampiyonasına ev sahipliği yapan Kahramanmaraş, şimdi ise 6 Şubat’ta gerçekleştirilecek ve 12 Şubat Kurtuluş etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapacak.
KAHRAMANMARAŞ 01.02.2022, 15:55 01.02.2022, 18:44
Pehlivanların ter dökeceği Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi’nde eksiklerle ilgili çalışmalar devam ediyor.
Tesisin son durumunu incelemek için giden Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, tesisle ilgili açıklamalarda bulundu.
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