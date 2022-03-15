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“Kahramanmaraş Savunma Sanayi Geliştirme‘’ İşbirliği Protokolü imzalandı!

SAHA İstanbul (İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi) ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) arasında “Kahramanmaraş Savunma Sanayi Geliştirme‘’ İşbirliği Protokolü imzalandı.

KAHRAMANMARAŞ 15.03.2022, 11:58 15.03.2022, 12:26
“Kahramanmaraş Savunma Sanayi Geliştirme‘’ İşbirliği Protokolü imzalandı!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın stratejik çalışma alanları kapsamında Savunma Sanayinin Geliştirilmesi Projesi öncelikli yere sahip. İşbirliği protokolü ile KMTSO bünyesinde SAHA İstanbul İrtibat Ofisi açılışı gerçekleştirilirken Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini savunma sanayii, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde üretim yapmaya teşvik etmek üzere ana yüklenicilerle birlikte çalışma ortamı sağlamayı da kapsayan faaliyetler gerçekleştirilecek.

KMTSO Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza törenine, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ve SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş’in yanı sıra TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Başkanı İsmail Doğan ve KMTSO Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah Şirikçi ve Mehmet Beşen ile DOĞAKA Kahramanmaraş İl Koordinatörü Yusuf Köleli katıldı.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu burada yaptığı konuşmada, “Savunma sanayi için altyapımızın Kahramanmaraş olarak yeteri kadar var olduğunu, bunun disipline edilmesi gerektiğini, kontrol altında tutulması ve yol haritasının çizilmesinin gerektiğini düşünerek yola çıktık. Daha sonra SAHA İstanbul'u davet ettik. SAHA İstanbul'un buradaki potansiyeli görüp onların da düşüncelerimizi benimsemesi bizi, ziyadesiyle mutlu etti ve şimdi kapasitemizin ne olduğu, neleri nasıl yapabileceğimizi görmemiz lazım. Bunu da TÜBİTAK ile sağlayacağız, eksik yönlerimizi tamamlayacağız, geliştireceğiz ve bu sahada bizim de güçlü olarak var olmamızı sağlayacak adımlarımızı atmaya başlayacağız.” dedi.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş ise “Kahramanmaraş'ımızda böylesi bir iradenin oluştuğunu görmekten çok mutlu olduk. Anadolu'muzda özellikle sanayiye, endüstriye dair çok önemli yetenekler gelişmiş durumda. Özellikle belli alanlar ve belli konularda ciddi bilgi birikimi, deneyim ve derinlik oluşmuş durumda. Dolayısıyla bunların hem savunma sanayine hem sivil havacılığa hem de uzaya hizmet eder hale getirilmesi için başkanımızın da belirttiği gibi bir sistematik içerisinde, bir stratejik plan dahilinde hareket edilmesi ihtiyacı var. Bu ihtiyacı nasıl deruhte ederiz, nasıl karşılıyor oluruz ki buradaki bu yetenekler oralara evrilebilsin onun çalışmasını yapıyor olacağız. Savunma, sivil havacılık ve uzay dediğimiz zaman aslında en ileri teknolojileri tarif ediyoruz. Savunma sanayi diye bir şey yoktur. Endüstrinin, teknolojinin savunma ürünleri vardır. Kahramanmaraş sanayimizin de çeşitli ürünleri var, bu ürünlerin arasına savunma ürünleri nasıl eklenir, firmalarımızın hangi yeteneklerini ne şekilde değerlendirebiliriz ki buralara evirebilelim. Ya da mevcut yeteneklere ne tür yetenekler eklemeliyiz ki o tap teknolojiler dediğimizi seviyeye firmalarımızı çekelim. Bu maksatla bu çalışmalar yapılıyor olacak. Bir diğer husus da savunma sanayi, sivil havacılık, uzay, daha ziyade İstanbul, Anakara, Kocaeli gibi illerde inkişaf ediyor, oralarda gelişiyor ama Anadolu'nun çeşitli yörelerindeki geliştirilen yeteneklerin orayla entegre edilmesi ihtiyacı var. Oralardaki birikimin, ivmenin buralara yansıtılması ihtiyacı var. Bunun için de yeteneklerin aynı network içerisinde değerlendirilmesi ve o etkileşimin o boyutta sağlanması lazım ki buraları da tıpkı oralar gibi yüksek teknoloji üretebilen noktalarımız haline getiriyor olalım. Burada, savunma sanayinde değerlendireceğimiz firmaları SAHA İstanbul bünyesine almak suretiyle networkun içine sokacağız. TÜBİTAK'ın bu bölgede yapacağı çalışmalarla da Kahramanmaraş sanayisinin 5 yıl sonra, 10 yıl sonra nereye evrilmesi gerektiği, hangi alanlarda yetenek geliştirmesi gerektiği konusunda bir stratejik planı olacak ve bir plan dahilinde yıllara sari olarak daha planlı programlı gelişme yönünde gayret sarf ediyor olacak.” şeklinde konuştu.

Protokol, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini savunma sanayii, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde üretim yapmaya teşvik etmek üzere, bilgilendirme, projelerden haberdar etme, projeler etrafında kümeleme, ana yüklenicilerle birlikte çalışma ortamı sağlama faaliyetlerini kapsıyor

#KMTSO #Aksu Haber #Aksu Tv #aksu tv haber #Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu #SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş
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