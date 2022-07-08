Kahramanmaraş şehidine son görev
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan bir üs bölgesine bölücü terör örgütü tarafından yapılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım, memleketi Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Birliğinde düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Kahramanmaraş'a getirilen 36 yaşındaki Murat Yıldırım’ın Türk Bayrağına sarılı naaşı, helallik alınmak üzere ilçeye bağlı Taşoluk Mahallesinde yer alan baba ocağına götürüldü. Baba ocağında baba Mikdat, annesi Güllü ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Ardından Şehit Murat Yıldırım’ın cenazesi, tören için mahalle mezarlığına getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Şehit Murat Yıldırım’ın cenazesi Yeni Mezarlığı’nda defin edildi.
Törene; şehit ailesi, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kamu kurum amirleri, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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