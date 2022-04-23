Kahramanmaraş şehidine son görev
Irak’ın kuzeyinde ‘Pençe-Kilit’ operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Uzman Çavuş Furkan Gök’ün cenazesi birliğinde düzenlenen törenin ardından havayoluyla memleketi Kahramanmaraş’a getirildi.
Kahramanmaraş Havaalanı’nda karşılanan Şehit Uzman Çavuş Furkan Gök’ün naaşı ilk olarak helallik alınmak üzere Hasancıklı Mahallesinde yer alan baba ocağına götürüldü.
Helallik sırasında şehidin babası Osman ile annesi Döndü Gök ve kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Ardından Şehit Uzman Çavuş Furkan Gök’ün naaşı, cenaze töreni için Şeyh Ali Sezai Mezarlığı'na getirildi.
Şehit Uzman Çavuş Furkan Gök cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından, Şeyh Ali Sezai Mezarlığı'nda yer alan şehitlikte toprağa verildi.
Törene; şehit ailesi, yakınları, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Albay
Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kahramanmaraş milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.
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