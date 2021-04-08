Kahramanmaraş, şehidini son yolculuğuna uğurladı!

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Akdal, memleketi Kahramanmaraş’ta baba ocağında gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.



Helallik alınması için baba ocağına getirildiği sırada ise evden ağıtlar yükseldi. Burada alınan helallik sonrası tekrar silah arkadaşlarının omuzunda araca alınan şehit Ahmet Akdal’ın naaşı, cenaze töreninin düzenleneceği Abdulhamithan Camisine getirildi.





Namazın ardından helallik alındı. Şehidin silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan cenaze, tekbirler ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.



BURSA



Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü PKK/YPG üyelerince dün düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Akdal ile Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır şehit olmuştu.



Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Bursa'ya gönderildi.



Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın 2 ay önce pandemi nedeniyle nikah kıydığı düğününü ertelediği öğrenildi.