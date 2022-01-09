Kahramanmaraş, şehidini son yolculuğuna uğurladı

Şehit P. Teğmen Murat Alyakut’un naaşı, birliğinde düzenlenen askeri törenin ardından bugün hava yoluyla memleketi Kahramanmaraş’a getirildi. Ardından Şehit P. Teğmen Murat Alyakut’un cenazesi, helallik alınmak üzere baba ocağı Pazarcık İlçesine bağlı Büyüknacar Mahallesinde getirildi.

Burada şehit babası İsmail, annesi Havva Alyakut, eşi Gülsüm Alyakut ve şehidin kardeşleri, Şehit P. Teğmen Murat Alyakut’un Türk Bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü.

Baba ocağında alınan helalliğin ardından Şehit P. Teğmen Murat Alyakut’un naaşı, tören için Ulu Camine götürüldü.

Şehidin cenaze namazını imam ağabeyi Musa Alyakut kıldırdı. İmam Alyakut, “Allah bizlere şehit kardeşi olmayı nasip eyledi. Cenabı Hak kardeşimi bizlere şefaatçi eylesin. Uzaktan yakından yanımızda olan ve dünden beri bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut’un naaşı Yukarı Pazarcık Mahallesi’ndeki Hacı Ahmet Mezarlığı şehitlik bölümüne toprağa verildi.

Törene, şehit ailesi ile birlikte Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş milletvekilleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.