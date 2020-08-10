Kahramanmaraş Şehidini Uğurladı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Osman Gül'ün (27) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş , Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri,Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu,Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.