Kahramanmaraş şehidini uğurladı!
Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz Kuşkaya Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
KAHRAMANMARAŞ 06.03.2021, 16:02 06.03.2021, 16:09
Afşin ilçesinin Kuşkaya Mahallesi’nde gerçekleştirilen cenaze namazına şehidimizin ailesi, yakınları ve Kahramanmaraş bürokrasisi katılım sağlarken, şehidin ailesinin yaşadığı hüzün herkesi üzdü. Kılınan cenaze namazı ile şehidimiz Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, toprağa verildi.
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