Kahramanmaraş seninle Anıl!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübünden yetişen milliler galibiyet serisini sürdürüyor.



U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ay yıldızlı bayrağı temsil eden Anıl Kılıçsallayan, müsabakalarda gösterdiği başarılarla finale yükseldi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te gerçekleşen şampiyonada 125 kiloda Güreş Milli Takımı adına mücadele eden Kılıçsallayan’la, final heyecanı öncesi görüntülü görüştü.



Genç sporcuya çağrısıyla moral veren Başkan Güngör “Gençlik ve Spor Bayramı öncesi bu çok güzel bir hediye oldu. Seninle gurur duyduk. Anıl, inşallah yarın bize Avrupa şampiyonluğu gururu da yaşatacaksın.



Kahramanmaraş arkanda, Türkiye arkanda. Başarılar diliyorum, gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Çarşamba günü 19.00’da gerçekleşecek final müsabakası, TRT Spor 2’den naklen yayınlanacak.