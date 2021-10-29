Kahramanmaraş Sınav Kolejinde cumhuriyet coşkusu!
Sınav Koleji Kahramanmaraş’ta cumhuriyetin 98. Yılını kutladı. Şiir ve tiyatro gösterileri, müzik resitali sunan öğrenciler, veli ve öğretmenlerden büyük alkış aldı.
KAHRAMANMARAŞ 29.10.2021, 15:26 29.10.2021, 20:10
Sınav Koleji Kahramanmaraş’ta cumhuriyetin 98. Yılını kutladı. Şiir ve tiyatro gösterileri, müzik resitali sunan öğrenciler, veli ve öğretmenlerden büyük alkış aldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Sınav Koleji'nde eğitim gören anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, hazırladıkları etkinliklerle izleyenlere doyumsuz anlar yaşattı.
Sınav Koleji ve Kurs Merkezinin Kurucusu Ayhan Kılınç, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni için böylesi anlamlı ve güzel bir sanat gösterisi hazırlayan değerli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.
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