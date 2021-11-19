Kahramanmaraş siyasetinin sevilen ismi İmran Kılıç son yolculuğuna uğurlandı!
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için meclis'te düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Kahramanmaraş’a getirildi.
Törene Kılıç'ın ailesi ile birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Hayattayken hem vekilliği hem gündelik yaşantısında çevresinde tanıyıp tanımadığı tüm insanların cenazesinde düğününde, zor zamanlarında yanlarında olmak için büyük gayret gösteren ve kamuoyunda bu kişiliği ile hep takdir edilen merhum kılıç’ın cenazesinde de binlerce insan akın ederek dua etti.
Kılıç için Kılınan Cenaze Namazının Ardından naaşı Cüceli mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.
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