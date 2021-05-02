Kahramanmaraş sokak ve caddelerde sessizlik hâkim oldu

Özellikle tarihi ulu cami ve kapalı çarşı gibi mekânlarda akşam 19:00’dan sonra kimsenin olmaması ıssız görüntülere neden oldu.

Polis ekipleri, birçok noktada uygulama yaptı, kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu görüldü.

Kalabalık meydanlar, caddeler ve yollarda sessizlik hâkim oldu.