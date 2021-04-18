Kahramanmaraş sokak ve caddelerde sessizlik hâkim oldu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hâkim oldu.
KAHRAMANMARAŞ 18.04.2021, 10:35 18.04.2021, 10:42
Salgın tedbirleri çerçevesinde 19 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması, saat 19.00 itibarıyla başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kahramanmaraş’ta sessizlik hâkim oldu.
Polis ekipleri, birçok noktada uygulama yaptı, kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu görüldü.
Kalabalık meydanlar, caddeler ve yollarda sessizlik hâkim oldu.
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