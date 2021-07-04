Kahramanmaraş sokaklarında kısıtlamasız ilk pazar!
Vatandaşlar havanın güzel olmasını gezerek değerlendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 04.07.2021, 15:34 04.07.2021, 18:48
Koronavirüsü nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Temmuz'da kaldırıldı. Kararın ardından uzun süredir pazar günleri sokağa çıkamayan vatandaşlar, aileleriyle birlikte dışarıya akın etti.
Cadde ve sokakları dolduran vatandaşlar, uzun süredir Pazar günlerini evlerinde geçiriyordu. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte havanın güzel olmasını da değerlendirenler dışarıda keyifli vakitler geçirdi.
Konuyla ilgili aksu haber mikrofonuna konuşan vatandaşlar evlerinde sıkıldıklarını ve Pazar gününü gezerek değerlendirdiklerini söyledi.
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